截至今天凌晨零時，韓國境內確診感染COVID-19增加1萬4518例，較3天前的7000多例大幅上升。當局表示，目前不考慮再次提升社交距離規範強度，但會強化居家治療管理量能。

傳染力更強的新型病毒Omicron疫情擴散，讓韓國近期確診人數急速上升，據中央防疫對策本部統計，26日一天內共新增超過1.4萬例，連續兩天破萬例紀錄，韓國確診人數累計達到77萬4797例。

不過，重症及死亡人數目前看來尚未增加，依一般情況，可能在2到3週後顯現增勢。截至今天凌晨零時，韓國境內重症患者數較前一天減少35例，降至385例，死亡人數增加34例，累計6654例，死亡率0.86%。

在確診人數不斷增加的狀況下，防疫當局今天強調，不會因確診人數上升就強化社交距離規範，而是在重症及死亡人數增加、醫療體系可能崩潰時才會考慮，並表示春節連假後的社交距離措施不會比現行更嚴格。

韓國目前規定私人聚會人數上限為6人，餐廳、咖啡廳等最晚營業至晚上9時，預計在2月6日前公布新制。

考慮到Omicron感染者症狀多較輕微，韓國當局目前採取以居家治療為主要方案，目前共有4萬2869例正在進行居家治療，較前一天增加近6000例。

防疫當局先前曾表示，管理居家治療的醫療機關最多可管理5.8萬例居家治療者，目前已達到上限的73.9%，中央事故對應本部今天在例行記者會上表示正在擴大負責的醫療機構，也考慮降低對居家治療者的監控強度，將提高可管理的居家治療人數。

首爾市今天也發表居家治療相關計畫，目標於2到3月將居家治療人數占比提高至9成以上，預計將配合管理的醫院級醫療機關擴大至750所，將可管理患者上限提高至5萬例。