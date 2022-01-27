牛津大學圖書館藏《瑤族手稿》。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

國家圖書館去年開始與美國史丹佛大學圖書館以及英國牛津大學圖書館合作，一同展開中文古籍文獻數位典藏計畫，兩所大學圖書館合計完成逾3萬影幅的數位影像，有利於漢學研究發展。

近年來，國圖持續與世界各國知名大學及圖書館合作，進行古籍文獻國際合作數位化，合作單位包括美國華盛頓大學圖書館、柏克萊加州大學東亞圖書館、普林斯頓大學圖書館、加拿大多倫多大學圖書館、英屬哥倫比亞大學圖書館、法國國家圖書館等世界知名典藏機構合作。

國圖表示，去年國際數位典藏計畫合作夥伴，邀請史丹佛大學圖書館以及牛津大學圖書館加入。史丹佛大學圖書館中文古籍館藏豐厚，數位化重點為經、史、子、集、叢五部，多有地理、政書類之書。

國圖提到，至於牛津大學圖書館，則存有孤本數本，包含《徐文定公詩經傳稿》4卷等，並有珍貴瑤族道教手稿數百冊。有鑑於現今瑤族研究常囿於文獻資料缺乏，無法進行較為完整之研究，該批數位化成果，將有助於充實道教、瑤族研究之資源。

對於與國圖展開合作，史丹佛大學圖書館近日在官方網站上發布消息，宣布與國圖合作的數位典藏計畫完成，並表示這次與國圖合作完成的善本，對從事明清學術、文學、歷史等方面的學者們，將大有裨益。

國圖館長曾淑賢說，自推動古籍文獻國際數位典藏計畫以來，國圖總計已完成逾4700種，近320萬影幅的重要善本古籍數位化作業。

曾淑賢特別提到，在疫情蔓延、實體活動受阻之際，數位化與網路資源至關重要，國圖推動之國際數位化成果讓國內外民眾與學者專家跨越時空限制，得以親炙散佚海外中文善本古籍。史丹佛大學圖書館與牛津大學圖書館之數位化成果待後製完成後，將放置於國圖建置之「古籍與特藏文獻資源系統」（http://rbook.ncl.edu.tw/NCLSearch/），歷年數位化成果亦皆置放於此，以達到合作發展、資源共享之目的。