被稱為國球的「棒球」，一直是深受民眾喜歡的運動，透過電玩遊戲的精心設計，玩家也能隨時滿足棒球魂，格雷維蒂互動25日在2022台北國際電玩展現場除歡慶RO仙境傳說20周前慶外，更規劃「CPBL職業棒球」手遊對戰互動體驗區，讓玩家能與啦啦隊隊員一起揮棒、賽跑，感受親身置臨棒球場的熱情，成為展區最具活力與熱血的活動。

以高擬真的3D畫面的寫實風格，捕捉球員投打時的動作的「CPBL職業棒球」增加自然逼真的視覺感受，讓玩家在動感與快節奏下，透過化身為球員，與自己喜愛的球員並肩而戰，並不斷升級功能，贏得勝利的榮耀。

還原真實狀態 宛如親臨現場

「其實進場看球或打球是一件很累的事，大熱天要在太陽底下揮汗或要跟上萬人擠著，還不一定看得到，真是太累了。」這是很多球迷的心聲，為了解決這個

困擾，「CPBL職業棒球」以最新的 3D 動態技術捕捉球員投打時的動作，原汁原味還原球場的真實精采對決，讓球迷家在家中宛如置身比賽現場，絕不錯過任何精采畫面。

以最新的 3D 動態技術捕捉球員投打時的動作，原汁原味還原球場的真實精采對決。(圖／業者提供)

與英雄共戰 感受最新戰況

職棒球員是大家心目中的英雄，若能和他們成為隊友，在戰場上共同揮汗努力，是許多球迷的夢想，「CPBL職業棒球」與中華職棒資料同步，網羅五大球團百名真實職業球員的姓名及肖像，實現球迷期待；同時，持續擴增年度球員，及球員數據與能力值，讓棒球玩家小白或老司機都能感受最新戰況。

隨機調整戰略 升級特殊技能 稱霸球場

在現實的球賽中，從大方向到個人攻擊策略都需要隨機調整，同樣的，在「CPBL職業棒球」中，從球隊的陣容到球員的跑壘指令、投球傾向和打擊節奏…等，都能依據局勢調整，再加上改版後推出的推出潛力系統，讓高級球員能有專屬特殊技能，加強自身隊伍的競爭力，稱霸球場。

手遊對戰互動體驗區，感受親身置臨棒球場的熱情。(圖／業者提供)

透過電玩遊戲的精心設計，玩家也能隨時滿足棒球魂。(圖／業者提供)

多樣賽程 啦啦隊卡 戰鬥貼圖 遊戲趣味更豐富

為了讓玩家有更豐富的體驗，在遊戲關卡設計上，以職業聯賽，教練賽，重砲手對決，單挑友誼賽......等等豐富棒球賽程，滿足不同需求，除了多樣賽程外，也設計出「高級啦啦隊卡」和「戰鬥貼圖系統」，前者與五大球團啦啦隊持續合作，以添加女神溫軟語音的「高級啦啦隊卡」，讓加油聲在旁打氣鼓舞，激勵士氣；後者能在對戰過程中可以給對手獻上喝采，或是及表達出現在的心情來跟對手互動，為玩家增添更多的趣味性和體驗。

「CPBL職業棒球」讓玩家化身為球員，感受具挑戰性的棒球競賽，並透過多項系統優化，期望給玩家更豐富遊戲體驗與樂趣，除了於2022台北國際電玩展場提供對戰互動體驗外，期待更多民眾一同加入，體驗及燃燒棒球魂。更多相關請加入「CPBL職業棒球官方粉絲團」，或請搜尋『@CPBLPROBB』。