美國時間26日彭博社報導，蘋果正在籌備一項全新的服務項目，就是在不需要其它品牌硬體支援下，小企業主可直接用iPhone手機充當行動刷卡機。

目前，若要使用iPhone來當刷卡機，部分零售商得透過像是Block所推出的Square支付服務。現更名為Block，以前叫Square是在2009年成立，專事研發個人行動支付與Square行動讀卡機技術，讓消費者可以利用智慧手機來處理信用卡支付問題。

彭博社指出，蘋果現在想把每支iPhone都變成一個獨立的電子支付終端機，好讓這些小企業主日後在進行買賣時，一旦透過信用卡或另支iPhone感應方式，就可馬上得知貨款有沒有打進來。

因此，可支援感應付款，目前Apple Pay也有用到的NFC技術，也會挑起重責大任。彭博社稱，快的話未來幾個月，只要透過軟體更新方式就可實現這項服務。

據悉，從2020年左右以來，蘋果早已洞燭先機在開發增加電子裝置的網路支付能力。因此，蘋果當時也砸了約一億美元，收購這家研發智慧手機可接受信用卡感應付款的加拿大新創公司Mobeewave。

現在不清楚的是，這項直接利用iPhone當行動刷卡機的感應支付服務，是要跟Apple Pay綁在一齊，還是蘋果會跟其它網路金融業者合作。不過，蘋果拒絕回應以上報導。