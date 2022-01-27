《國際產業》福特強化中國大陸業務 再合資江鈴賣車 13:582022/01/27 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國福特汽車與長期合作的中國大陸江鈴汽車，再成立一家合資企業，就是看好大陸未來的車市發展。 新公司由江鈴以及福特共同持股，比例分別是51%和49%，資本額在兩億人民幣。新合資的公司目標鎖定在客用車輛上，並透過設在當地主要城市，約181個汽車展間，販售由江鈴汽車所製造的福特休旅車以及廂型車。 根據統計，上季江鈴福特客用汽車季增近30%，福特領界（Territory）這款車型的2021年出口量，也年增超過一倍。 新車中古車雙漲 掀汽車訂閱風氣 《國際產業》報佳音 三星西安廠全面復工 #江鈴 #福特 #汽車 #中國大陸 #合資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通用衝電動車 重金改造舊廠 04:102022/01/27 全球財經 通用砸70億美元改造廠房生產電動車 19:432022/01/26 財經 擴電巴產能 成運擬進駐中科二林園區 04:102022/01/26 產業特刊 汽車剛需強 敬鵬2022樂觀 04:102022/01/26 證券．權證 福特號花了超過3600億 連自衛可能都成問題 09:062022/01/27 軍事 盤點大陸稅務政策重點 台商提前規劃未來稅務 16:542022/01/25 兩岸 台積電日本廠 索尼完成首輪出資 04:102022/01/27 財經要聞 特斯拉信評 穆迪調升兩級 04:102022/01/26 全球財經 百度旗下集度完成31億元融資 量產車型明年上市 10:592022/01/26 財經 《國際產業》劍指福特、特斯拉 通用汽車再砸70億美元投資電動車 13:072022/01/26 財經 現代汽車估 Q3車用晶片供需將正常化 21:182022/01/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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