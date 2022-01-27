美國福特汽車與長期合作的中國大陸江鈴汽車，再成立一家合資企業，就是看好大陸未來的車市發展。

新公司由江鈴以及福特共同持股，比例分別是51%和49%，資本額在兩億人民幣。新合資的公司目標鎖定在客用車輛上，並透過設在當地主要城市，約181個汽車展間，販售由江鈴汽車所製造的福特休旅車以及廂型車。

根據統計，上季江鈴福特客用汽車季增近30%，福特領界（Territory）這款車型的2021年出口量，也年增超過一倍。