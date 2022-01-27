苗栗縣三義鄉公所為了增加春節期間民眾走春賞花去處，除了部分地區的櫻花外，特別發動鄉內農民，在廣盛村運動公園旁的大片農田灑種油菜花，目前油菜花已經盛開，三義鄉長呂明忠歡迎民眾前來漫遊賞花。

呂明忠表示，去年秋收前即發動農民們共襄盛舉，利用二期作後，在廣盛村運動公園、高速公路西側約3公頃農田上播撒油菜花種籽，不僅可增加農田地力，更創造農田與周邊山景構成絢麗的油菜花海景，提供民眾走出戶外踏青賞花，與農民共創雙贏。

鄉公所觀光產業暨農業課表示，這處油菜花田是沿著高速公路西側一路延伸，綿延數百公尺，美不勝收，花期自即日起至今年2月中旬為最佳觀賞期。三義鄉除了名聞遐邇的龍騰斷橋、勝興車站及最近熱門的舊山線鐵道自行車，都是遊客必經之地，遊客可以就近轉來花田賞花，體驗慢城之旅。

另外，由於花田旁道路較狹窄，因此，禁止臨時停車，鄉公所特別提供遊客相關停車資訊，包括坤慶橋旁停車場可免費停車，步行三百公尺即抵達運動公園，以及在假日期間，緊鄰花田旁的八德福德祠盛德橋青志公司臨時停車場。鄉公所並請遊客勿踐踏花田、未經許可摘採，維護農田清潔，體恤農民辛勞。