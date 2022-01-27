國內Omicron疫情延燒，但隨著春節連假將至人流大洗牌，恐增添感染風險。台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會今共同呼籲國人緊記「三防三擊」的防疫原則，盼國人都能做好自我保護照顧家人，透過自主把關的力量守護台灣。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，春節期間全國人民大移動，加上人與人之間勢必有很多聚會，擔憂傳染力相當高的Omicron病毒，在無適當防護下造成的感染機會相當大，春節後疫情恐再增加。

王復德說，「三防三擊」的具體內容包含「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」的三防，以及「接種疫苗、篩檢、治療」的三擊，目前台灣仍有三成民眾未施打第二劑疫苗，建議符合接種條件的民眾盡速完成接種，以提升保護力，另外，高風險族群更應盡快接種第三劑。

英國今起取消一切防疫規定，正式與病毒共存，台灣何時能跟上？台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，這就像考聯考一樣，你期待的是怎樣的未來？以及你有多少資源？有多少基礎建設能否執行？他們付出很大的代價，從世界衛生組織的資料可看出重症、死亡率仍相當高，因此國內必須審慎評估。

陳宜君表示，疫情重創全球經濟，但台灣去年的GDP仍然正成長，領先世界各國，顯示國內精準防疫之成功，但也要歸功全體國人團結一心的努力，但年節將至，透過三防三擊保護自己、照顧家人，才能維護醫療體系，讓每個人都過一個好年。

目前國內尚未開放不滿12歲的兒童接種疫苗，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵提醒，兒童仍有感染風險，因此需要仰賴家中親友多關注孩童健康狀況，而周遭家人更應遵守三防三擊原則，才能降低孩童被傳染的風險。