行政院長蘇貞昌。（報系資料照）

近期Omicron疫情升溫，因應農曆春節將至，行政院長蘇貞昌今日表示，指揮中心日前宣布，維持二級警戒到2月7日，防疫雖不升級，但與國人生計無直接關聯的部分都要加嚴，像是搶頭香等宗教活動暫停舉辦，並實施人員管制，雙鐵禁飲食；餐飲場所因涉及40萬從業人員生計，也是農漁民產品重要銷售通路，不通令一律禁止內用，但要求要嚴格落實實聯制，做不到就禁止內用。

疫情持續升溫，近期傳出餐飲場所是否禁止內用議論，蘇貞昌今日於行政院會表示，餐飲場所涉及40萬的從業人員生計，也是150萬農漁民產品的重要銷售通路，目前不通令一律禁止內用，但要求一定要嚴格落實實聯制，如果做不到，就要禁止內用；其他如規定從業人員及顧客都要完整接種始得進入的休閒娛樂場所，也都要落實查核。

蘇貞昌說，目前政府已經採購默克5千份、輝瑞2萬份口服藥，第一批2000份默克藥品，已在本周一運抵，台灣是亞太地區第二個拿到默克口服藥的國家，輝瑞最快在年前也會陸續抵達，口服藥的取得，不僅有助降低醫療量能負荷，對疫情的控制也有很大幫助。

疫苗部分，本周又有2批共240多萬劑疫苗到貨，目前已到位共4800多萬劑，已施打近4100萬劑，約還有700萬劑，庫存充足、品項齊全；疫苗接種率部分，第1劑已達81％，第2劑也有74％，第3劑則已近20％，蘇貞昌請各部會加強宣導，也再想方設法如何讓施打更方便、更可及，也請國人只要資格符合，儘速接種第2、3劑疫苗，提高保護力。

蘇貞昌強調，不論在檢疫場所、到藥品，都已有充足準備，請國人放心。防疫旅館方面，因春節返鄉的高峰期已過，會有許多防疫旅館與集中檢疫所空出，政府已啟動「輕症分流」的措施，將無症狀或輕症的確診者，送至加強版集中檢疫所，減輕醫療負擔。