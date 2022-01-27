知名虛擬貨幣交易「麒點科技公司」陳姓、許姓前工程師、因不滿公司分紅制度，離職在交易及分析程式裡放進錯誤參數「埋錯」，讓公司在錯誤時間下單，甚至當成優質交易模式存檔，讓公司2個月損失140萬美元。台北地檢署27日依《刑法》背信罪及妨害電腦使用罪起訴陳、許2人。

根據網路資料，Kronos Research（麒點科技 ) 是一個專注於高頻交易的量化團隊，透過進階的量化交易研究與分析，提供優質的交易投資服務。麒點科技在資深華爾街人士帶領下，躍升成為全球頂尖的加密貨幣交易團隊，創下每日平均50億美金，單日最高200億美金的交易成績。

檢方調查，陳、許離職前，2人竟然在2019年5月1日及9日，分別在公司人工智慧程式中「埋錯」，讓系統在分析過去交易趨勢時做出錯誤判斷，藉此讓公司在針對不同虛擬貨幣交易決策出現錯誤，並讓公司對於停損管控也失靈，造成公司程式交易大亂，在錯誤時間下錯單，甚至導致自動驗算機制儲存錯誤經驗，造成公司鉅額虧損。

事後，公司因一直虧損，又發覺陳男利用其他同事身分進入程式裡查看，才發現可能是陳男在搞鬼，因此提告。公司2019年7月提告時，已虧損140萬美元。檢警調查時，發現陳、許2人在私訊時說讓「公司虧錢太爽了」，甚至陳男還指示許男在「埋錯」後把路徑抹掉。

檢方調查時，許、陳2人坦承有在程式裡「埋錯」，是因為不滿公司分紅制度，但認為虧損金額應該沒這麼高。檢方今依法起訴2人。