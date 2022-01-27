廈門海滄青礁慈濟祖宮日前舉行2022年“海峽兩岸保生慈濟信眾除疫祈福求平安”祈福法會，祈求保生大帝去病除疫。青礁慈濟祖宮理事會特別精心製作了15000個保生大帝平安福袋掛件，在宮廟主殿舉行“過爐”祈福法會，為兩岸保生慈濟信眾除疫祈福、求平安。平安福袋在祈福法會後，將由物流公司運送至臺灣各地的保生大帝宮廟，免費發送臺灣信眾。

福建是保生大帝信仰的發源地，保生大帝在臺灣是僅次於媽祖的第二大民間信仰，分靈廟多達數百座，信眾數百萬人。保生大帝是北宋名醫吳真人，他醫術精湛，慈懷濟世，深受愛戴。

15000個保生大帝平安福袋掛件，舉行“過爐”祈福法會後由運送至臺灣各地的保生大帝宮廟贈臺灣信眾。(照片：盧超穎，李奇)

去年青礁慈濟祖宮也送10000個平安福袋到臺灣分享信眾，海滄青礁慈濟祖宮理事會副理事長顏笛表示，青礁慈濟祖宮作為保生大帝的祖廟，以往臺灣信徒、信眾年年都會回到海滄進行祭拜。但近些年受COVID-19疫情影響，海峽兩岸祭奠保生大帝的交流往來因而受限。“兩岸同胞血緣相同，神緣相同”，為滿足臺灣信眾祈福的心願，自2021年起，每年通過製作平安福袋掛件與祈福儀式，祈求海峽兩岸的保生大帝信徒和信眾闔家平安、身體健康。此外，今年保生大帝平安福袋掛件更擴大送到澎湖等地，分享更多的信眾。