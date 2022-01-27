訴求「聰明刷」的國泰世華銀行CUBE卡，27日宣布從去年8月至今，發卡量已突破200萬張，同時已有用戶在不到半年時間已用CUBE卡刷逾200萬元，拿回一點等於現金1元的6萬點小樹點，國泰世華銀分析這位「聰明」持卡人就是在實體通路及上館子等刷卡時，就用「樂饗購」，網路購物時就切換為「玩數位」，讓自己每筆刷卡幾乎都回饋3％。

國內信用卡已經過「百家爭鳴」、皮包裡10多家銀行信用卡的年代，前八大發卡行的信用卡已囊括8成以上的刷卡市場，八大發卡行現在競爭的是：哪張才是消費者用最多的卡片，因此每次出現高現金回饋的卡片，就成為當年發卡量及刷卡量最多的卡片，消費者無論刷什麼都回饋2~4％以上，即俗稱「無腦刷」卡片。

但國泰世華銀表示，這樣「遍灑銀子」搶無腦刷客戶，銀行成本要下很重，無法長期支撐高回饋率，且這類客戶多沒有忠誠度，下次就追逐其他高回饋率的卡片，無助銀行獲利貢獻度。

因此2021年8月國泰世華銀宣布，推出讓消費者自行切換高回饋權益的CUBE卡，即有實體通路購物、餐廳、外送平台等的「樂饗購」；也有線上購物、遊戲平台的「玩數位」；第三種是住宿、租車、購車保修的「趣旅行」，消費者可依自己刷卡消費最多的種類，在三者中自由切換，賺取最高回饋率，且因為是發卡初期，國泰世華銀允許消費者每天都可切換，且可以當日刷卡完，照上再依刷卡類別去切換。

國泰世華銀去年8月時即訂下目標，短期發卡量要衝200萬卡，到今年1月初即已達到此目標，但1/4是新卡友，3/4是銀行卡權益升級為CUBE卡。

究竟哪些人會想花腦筋及時間「聰明刷」？國泰世華銀分析時發現，開卡且會去切換權益的持卡人，有7成集中在21歲至40歲，其中21歲至30歲的客群更佔近4成，顯示年輕族群較能接受新形態卡片以及創新數位金融商品，即是所謂的「數位原住民」。

其中有一位持卡人在不到半年時間已在實體購物、美食平台、線上購物等刷卡逾200萬元，且其每日有大額消費後，就會去切換權益，讓自己幾乎每筆高額刷卡都享3％回饋，最後拿到6萬點小樹點。

國泰世華銀並宣布，為慶祝突破200萬卡，到今年3月底前，針對遊戲儲值、購車保修、KTV等刷卡都有加碼回饋，以小確幸回饋卡友。