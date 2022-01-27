衝網路投保 臺灣產物保險網路投保第一季推出最新送MacBook Pro 14吋的活動。臺產表示，即日起至3/31，凡透過網路投保汽機車強制險加任意險，即可參加抽MacBook Pro 14吋，除此之外還推出汽機車險價格優惠，汽車強制險優惠330元、任意險最高享18.4%優惠；機車強制險兩年期優惠215元、一年期優惠143元且任意險均享18.4％優惠。

臺產表示，該公司網路投保除了有保費優惠、抽MacBook Pro 14吋，還有額外的免費道路救援服務！投保汽車任意險保費達5000元以上，即享有最高100公里免費道路救援服務；另投保機車強制險加機車責任綜合保險，可有保期內2次的免費道路救援服務。

臺灣產物也提供強制險電子式保險證的下載，讓消費者不需再隨身攜帶強制證，隨時隨地都能立即下載。此外，臺灣產物保險推出全新活動《愛車保險a管家-車險到期預約提醒》，忘記強制險什麼時候到期、太多台車到期日傻傻分不清楚，只要預約強制險到期通知，完成後系統會於到期前30天自動提醒。現在完成預約還可獲得LINE POINTS 10點！每人不限預約一台，汽機車都可預約，到期投保，保障不中斷。

臺灣產物提醒車主，強制險到期前兩個月就可網路投保，現在輸入@taiwan-ins，加入並綁定LINE官方帳號，即可立即享受電子式強制證及道路救援卡下載、理賠線上報案等個人化服務，一指搞定保險的大小事，最重要的是，還可以透過LINE即時收到續保通知訊息以及各項優惠活動。