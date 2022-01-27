上海商銀強化公司治理，建置完善的智慧財產管理制度，連續二年通過經濟部工業局「台灣智慧財產管理規範（TIPS）A級」認證，24日在經濟部工業局舉辦授證典禮，由工業局主任秘書周崇斌頒發證書給上海商銀資深副總經理彭國貴。

上海商銀表示，該行設立已107年歷史，文化底蘊深厚，以服務社會、輔助工商實業、發展國際貿易」為經營宗旨，近年來持續推展環境、社會與公司治理，並積極培育金融專業人才，藉由強化智慧財產管理制度，提升智慧財產管理績效，進而創造競爭優勢。

為因應新興科技創新及強化智慧財產管理，上海商銀指出，自2020年起以發展智慧財產、尊重他人智慧財產，及不侵害他人智慧財產為核心理念，透過「計畫、執行、檢查、行動」（PDCA）管理循環模式，建立智慧財產管理制度，首次通過TIPS A級認證。

2021年底再次通過TIPS A級認證，未來將經由「智慧財產管理計畫」，優化智慧財產管理政策及治理架構，並以短、中、長期智慧財產管理目標，提升並管理智慧財產研發、維護與運用。

上海商銀強調，秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務理念，提供客戶所需的金融產品與服務，以「數位永續、人才優先」持續研發金融產品專利，並強化智慧財產管理，同時從ESG之環境永續、社會公益、客戶權益、責任金融、員工照顧、公司治理等六大面向，創造永續價值。