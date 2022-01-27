對抗新冠病毒的最佳方式各方持有不同意見，部分人士堅持「清零」政策，部分則認為與病毒共存是未來趨勢。香港中文大學醫學院最新研究發現，新冠患者後遺症成因與患者腸道微生態失衡密切相關，因此長者和長期病患者較其他群體更易出現嚴重後遺症，假如貿然選擇「與病毒共存」，過程中將有「很多人死亡」。

據港媒報導，香港一名洪先生與妻子兩年前曾乘搭鑽石公主號，結果郵輪爆發疫情，夫婦不幸染疫。兩人雖然在日本康復後返港，洪太太卻出現了「長新冠」，味覺與嗅覺受到影響。據洪先生所說，「太太當時煮菜，總是覺得味道不夠。」那段時間，洪太太不只吃東西重口味，嗅覺也大不如前，之後到公立醫院求診，但足足花了半年才逐漸康復。

據香港中文大學醫學院資料，在106名受觀察新冠患者中，有76％患者康復後，半年內出現了至少一種「長新冠」症狀，當中31％為疲倦、28％為記憶力變差，其他如脫髮、焦慮、睡眠困難則各佔21％，而一半患者甚至一年後也仍未康復。

香港中文大學醫學院昨日公布最新研究結果，發現「長新冠」患者在年齡、性別、其他疾病紀錄、使用過的抗生素和抗病毒藥物，以及感染新冠肺炎的嚴重程度等多方面，都與無後遺症的患者沒有分別，唯獨「長新冠」患者的腸道微生態異常，「好菌」較少，「惡菌」較多。

研究團隊經進一步研究後，發現多達81種腸道細菌，原來與多種新冠後遺症有關，其中不少細菌更與三種或以上的持續症狀息息相關。研究團隊因此認為，患者的腸道微生態失衡，是導致日後出現「長新冠」的主要原因。

香港中文大學醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟教授指出，長者、長期病患者、肥胖、曾經中風等人士的腸道微生態較差，因此感染新冠肺炎後會較易出現「長新冠」。

黃秀娟強調，當前新冠病毒不斷變種，到與一般流感相提並論仍有一段時間，如仿效外國「與病毒共存」的做法，相信過程中將有大量長者死亡。她呼籲，長者等高危群組盡快接種疫苗，並保持良好生活習慣，改善腸道狀況。