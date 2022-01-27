近期Omicron疫情升溫，適逢春節連假9天即將開始，交通部今（27）日宣布國道、省道及大眾運輸等三大春節疏運規劃。其中1月29日至2月6日每日0到5點國道暫停收費，高鐵加開463列次，台鐵加開423列次。

國道部分，交通部表示南向交通量預計集中於初一至初三，初二南向出現最大量，是平日1.6倍；北向預計集中於初三至初五，初四北向預計最大量，是平日1.8倍。其中，國1國3苗栗路段北向初三、初四有跨夜車流至隔日凌晨；國5宜蘭路段北向初三、初四、初五有跨夜車流至隔日凌晨。

交通部表示將持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於1月29日至2月6日，每日0至5點國道全線暫停收費等措施。

省道部分，台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、崇德（北向）路段大客車優先道，大貨車時段性管制通行。台61線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉2處平面路口，及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉5處平面路口，提升西濱公路行車效率。

大眾運輸部分，交通部為鼓勵民眾於春節搭乘國道客運出遊，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠，包括86條國道客運路線享平日優惠或原票價85折，44條「台灣好行」路線持電子票證享半價優惠，以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠，例如在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠。

高鐵加開463列次，包括南下231班、北上232班，總計12天提供2179班次，1月28日南下、2月3日至2月6日北上加開夜間車次。

台鐵加開423列次，含第二波加開共加掛669列次，並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠。第二波加開部分，東部幹線投入EMU3000型自強號加開樹林─台東20列次、樹林─玉里18列次及EMU900型區間快車加開樹林─花蓮18列次，合計56列次。西部幹線再投入PP推拉式自強號加開七堵─潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵─嘉義開18列次、新竹─高雄18列次，合計40列次。南迴線則再投入EMU900型區間快車高雄─台東18列次。

航空部分，正班機及第1至4波加班機共計提供3100架次、27萬9012個座位，目前疏運離峰時段尚有空位。海運部分，1月28日至2月7日，台灣本島與離島間9條航線預計開航854航次、18萬7105人次。