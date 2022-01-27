中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，因應Omicron新型變異株威脅持續，且國內本土疫情尚未平息，考量春節連假期間團聚交流、遊憩活動頻繁，社區傳播的風險提高，指揮中心特別訂定「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，提醒民眾在享受春節連假時光時，主動落實防疫措施，平安過好年。

指揮中心今公布春節防疫3大指引，第一，春節連假期間落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣尤為重要；第二，若民眾本身或家人屬於慢性病患者、老年人、孕婦、體重過重、嬰幼兒等免疫力比較不好的族群，更易受感染及感染後病症較為嚴重，請符合接種條件者，儘速完整接種疫苗，獲得保護力，同時也應儘量避免參加可能密集接觸不特定人的聚會或活動，及前往人潮聚集、密閉空間或通風不良的公共場所。

第三、民眾如果要探視上述免疫力較差的對象，建議雙方皆已完整接種疫苗，而探視者也要確認自身沒有身體不適症狀，且近期沒有參加密集接觸不特定人的聚會或活動，再行當面探視，探視時雙方都應佩戴口罩，以降低感染傳播的機會；否則建議使用電話或視訊方式取代。

指揮中心呼籲，連假期間外出活動，儘量選擇前往開放且沒有人群擁擠的地方，並遵循疫情警戒期間外出全程佩戴口罩、與不特定人保持適當社交距離(室內1.5公尺、室外1公尺)、落實實聯制、體溫監測等防疫規範，親友聚餐也儘量控制人數，並遵守餐飲防疫措施。外出時可攜帶乾洗手用品隨時保持手部清潔，並準備備用口罩以便替換，返回住所時，要確實執行手部衛生。如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。