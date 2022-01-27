名古屋偶像女團「爆速♥ハンドスピナー」（爆速指尖陀螺），出道短短7天就宣告解散，沒想到經紀公司也不留情面，直接列出該團解散的諸多罪狀，包括團員和粉絲的性愛片外流，引發網友議論。

名古屋偶像女團「爆速♥ハンドスピナー」出道才7天，經紀公司便於25日發表聲明，表示該團出道就遭多起負面新聞纏身，因此決定直接解散，更不留情面將5名成員犯的錯誤公諸於世，除了違反規定「和粉絲私下見面」、「在外經營副業」之外，更直接點名團員どれみく，指她不僅和多名粉絲約砲，甚至將「辦事」過程拍成影片，未料性愛片不慎外流，更在網路上瘋傳，讓經紀公司不想再忍直接解散。

名古屋偶像女團「爆速♥ハンドスピナー」出道7天宣布解散。（どれみく推特）

至於姊妹團「音速☆まうんてんばいく」（音速自行車），也在同天以團員身體不適為由，直接宣布解散，但最扯的是其中兩名團員的退團原因，竟是「見到粉絲就覺得噁心不適」，荒謬的理由讓外界全看傻了眼。