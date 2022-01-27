孫協志（左起）、丟丟妹、臧芮軒、蘿莉塔、豆花妹出外景闖關玩遊戲。 （中視提供）

中視《飢餓遊戲》小年夜（30日）晚8時應景推出主題「虎虎生風 虎年行大運」，邀請直播拍賣主丟丟妹來挑戰。丟丟妹第一次挑戰外景，被問到怎麼會「想不開」接下通告，她卻表示：「沒關係，餓一點，想看看能不能再瘦一些。」讓孫協志都忍不住阻止：「已經很瘦了，還想怎麼樣！」

丟丟妹也在節目中示範她的招牌句「樓上揪樓下」，渾厚有力的聲音彷彿自帶低音喇叭，氣勢十足馬上輾壓對手，讓眾人不禁拍手叫好，許孟哲也心生佩服：「每次她直播一開場，我都懷疑她背後有躲一個男的。」

由於來賓必須闖關成功才能抽字卡，集滿越多吉祥話才有機會帶走禮盒和發財金6千元，除了拚冠軍還得靠運氣，對於獎金額度王仁甫忍不住抗議：「真小氣！丟丟妹出去吃飯6千塊是給小費的。」

大家都被節目整慣了，白雲也有怨言：「人家丟丟妹是買海鮮直接送冰箱給你欸！」丟丟妹總是在直播中大手筆送東西，被問到送東西是否會影響觀看數，丟丟妹霸氣說：「其實沒什麼差，只是習慣，不花錢心情就袂爽（台語）。」王仁甫一聽想挖角丟丟妹：「那妳來當我們製作人好不好？」還不忘趁機向製作單位喊話：「有沒有看到人家多爽快。」