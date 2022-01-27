英國「金融時報」引述消息人士報導， 美國銀行已開始審視香港業務，以確認哪些員工可以遷往新加坡。消息人士稱，美銀的管理層正研究香港若干業務和相關工作職位。一位與該行關係密切的人士形容，這是針對疫情期間存在旅行限制的應變計劃，這可以是長期決定，亦可以是臨時計劃。

日前路透財報導，由於北京冬奧即將召開，大陸全面加強防疫措施，並要求對美國駐華大使館採取更嚴格的防疫措施，讓美國使館方面已向美國務院申請，希望可以撤離有意離大陸的美國外交官及其家人。對於這件美國「內政」，中方提出嚴重關切和不滿，囑美方慎重考慮。

報導稱，一些美國使館工作人員對美國政府不願意或不能保護美國官員免受嚴格的隔離措施感到「不安」。這些規定包括可能被迫進入COVID發燒診所以及與兒童分開。另有消息人稱，據美國大使館進行的一項內部調查顯示，多達25％的工作人員和家屬會選擇儘快離開大陸。