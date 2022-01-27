英國的構成國之一英格蘭今天取消為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株所實施的措施，不再要求民眾於封閉室內戴口罩，進入特定場所也不再需要出示疫苗通行證。

法新社報導，當地過去兩週的確診病例大幅減少，雖然還是很多，但近日呈穩定狀態。英國另外3個構成國為蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭。

英國首相強生（Boris Johnson）去年底警告Omicron可能引發一波感染潮，政府隨後於12月8日開始實施所謂防疫「B計畫」，民眾在所有封閉空間都須戴口罩，進入夜店、足球場和大型活動場所也須出示疫苗接種證明。

記者走訪倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）周圍的街頭，民眾普遍支持取消限制措施。英國已有超過3700萬人接種了追加劑。

71歲的海恩茲（Elizabeth Hynes）出身愛爾蘭，已在英格蘭定居47年，她說：「我覺得這真是好事。」

她在地下鐵聖保羅站沿路欣賞張貼在站內的各種活動海報，心想「多美好啊，和往日時光一樣」。

海恩茲說，她罹患第4期黑色素瘤皮膚癌，但很幸運地，目前沒有感染過COVID-19。她說：「明天還是未知，得先為今天活著，試著在生活中獲得一點樂趣。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110127