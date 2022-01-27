南投縣櫻花祭到來，成為春遊最佳首選，包括九族、暨大、仁愛等都有許多櫻花，而南投縣國姓鄉九份二山除了梅花之外，也有許多櫻花。（吳建輝攝）

水保局南投分局長陳榮俊表示，為了在新春期間迎接賞櫻的遊客，增加亮點，串聯友善產業發展協會，從2月1日至2月5日，在傾斜屋辦理賞櫻市集，除了帶動地方觀光產業外，也能讓民眾品嘗到國姓地方特產。（吳建輝攝）

國姓九份二山櫻花目前已經開花約2成，從春節至元宵為最佳賞花期。（吳建輝攝）

南投縣櫻花祭到來，成為春遊最佳首選，包括九族、暨大、仁愛等都有許多櫻花，而南投縣國姓鄉九份二山，除了梅花之外，也有許多櫻花，水保局南投分局在九份二山國家地震紀念園區周遭種植櫻花多年，每到櫻花季時也爭相綻放，逐漸變成賞櫻秘境。

國姓九份二山以梅花聞名，水保局南投分局表示，因為氣溫與土壤適合，投入櫻花種植多年，每年櫻花越開越好，以龍南路傾斜屋至921地震爆破點沿線，為最佳賞櫻的地點，近年來成為新興賞櫻景點，目前已經開花約2成，從春節至元宵為最佳賞花期。

水保局南投分局長陳榮俊表示，為了在新春期間迎接賞櫻的遊客，增加亮點，串聯友善產業發展協會，從2月1日至2月5日，在傾斜屋辦理賞櫻市集，除了帶動地方觀光產業外，也能讓民眾品嘗到國姓地方特產。

而仁愛鄉奧萬大森林遊樂區也進入賞櫻季，奧萬大表示，今年入冬濕冷，低溫加上水氣來得早，因此園區內的山櫻花在元月上旬就已經盛開，現在已經進入尾聲，但春節期間還有八重櫻與霧社櫻可以看，預計農曆年節剛好是最佳觀賞期。

另外九族文化村與暨南大學的櫻花，也陸續綻放，每年都吸引大批人潮朝聖，九族文化村共有6種櫻花超過5000棵櫻花樹，從1月到3月初都有櫻花賞，暨大則是有山櫻花、八重櫻等櫻花樹，最佳觀賞期同樣在春節假期，從1月底一直到3月初還有蛙寶市集，整個南投從南到北都有櫻花可賞。