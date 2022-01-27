基隆市文化局今日首度在整修後的沙灣歷史文化園區舉辦「太平輪海難73週年追思活動」，市長林右昌期許，市府這幾年努力的成果，能為太平輪罹難者及家屬帶來心靈上的慰藉。

林右昌表示，邁入73周年的太平輪追思活動，首度在整修完成後的沙灣歷史文化園區舉辦，幾年前紀念碑從營區釋放出來，再到陸戰隊營區遷移，完成周邊法國公墓、校官眷舍及司令官邸等歷史建物整修再利用，整個沙灣歷史文化園區完成公園化。

林右昌指出，希望市府這幾年努力成果，讓太平輪罹難者、家屬有更多慰藉，也讓更多的眾到這裡後可以看到歷史軌跡、更了解這段歷史，也希望讓太平輪的罹難者以及家屬，能夠獲得心靈上的支持。

文化局長陳靜萍說，去年10月沙灣歷史文化園區完工，將周邊具歷史意義的景點縫合，讓基隆的歷史場景、空間重現，這是對文化價值的進一步思考，期許透過空間改造，讓更多人可以走訪此處，看見並銘記每一段真實發生過的事件與背後意義。

陳靜萍提到，今年太平輪追思活動搭配沙灣歷史文化園區導覽，讓家屬與參與民眾在追思的同時，能更瞭解基隆在地歷史文化，把歷史文化價值帶入生活空間，讓多後代世人關注時代故事，共同面對歷史的記憶，重視過去，創造現在。

文化局補充，1949 年1月27日，一艘由中國上海航向台灣基隆的太平輪，在舟山群島附近海域與貨輪建元輪相撞發生海難，不幸造成近千人罹難。透過每年紀念追思活動，希望戰亂期間追求自由的重要移民歷史，能隨著後人齊憶憑弔，轉化不同時代意義，提醒世人珍惜台灣這塊土地的自由民主。