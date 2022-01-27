新光保全響應台東縣政府於春節前夕辦理「發放暖心冬被」活動，並號召新光保全在地同仁一同將愛心冬被送至每一戶獨居長者家中，讓長者在低溫中獲得溫暖，持續為台灣高齡社會盡一份心力。

新光保全憑藉40餘年的安全產業基礎，搭配數位科技及智慧化服務的應用，近年逐步轉型成安心照護與智慧生活產業；透過AIOT創新科技及長年照護服務經驗，打造出讓銀髮族們「安心、樂活、自在」的24小時全天候守護平台-「Care U雲端居家照護服務」，協助高齡長者擁有安心快樂的銀髮生活，亦成為台灣照護產業的優質品牌。

新光保全長年關懷與支持社會議題，此次以榮獲兩次SNQ國家品質標章認證殊榮的「Care U雲端居家照護服務」投入縣市政府獨居老人照護服務，24小時全方位守護每一位獨居長者的健康與安全，亦獲2022年「臺東縣政府111年度獨居老人緊急救援連線通報服務」殊榮，成為台灣照護產業的優質品牌。

新光保全台東駐區同仁表示，即便須開車二小時送到百餘公里外的偏鄉地區，但看到獨居長者們慈愛的笑容時，所有辛苦的汗水皆瞬間化為感動的淚水。此外，新光保全期待營造眾敬老及愛老關懷意識，亦能藉此拋磚引玉，邀請更多大眾一同幫助獨居長者，這就是新光保全本著「公益、利他」慈善服務精神。

新光保全疫情間伸出援手成為獨居長者的那道光，讓人見識到公私合作的美好樂章。展望未來，將持續與更多機構團體或其他單位合作，到全台灣各角落落實公益推廣，亦將持續集結企業內的資源與力量，與更多ESG行動方案作結合，以善盡企業社會責任，讓更多人可以受惠。