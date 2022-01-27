滙豐台灣承作首筆綠色定期存款

滙豐(台灣)商業銀行宣布完成該行首筆針對企業客戶的綠色定期存款，該筆存款由國內大型上市公司承作，存款企業的盈餘資金將以貸款的形式為綠色業務和項目提供融資，滙豐台灣指出，這些項目必須擁有明確的綠色用途和目的，並依據滙豐集團的綠色債券框架，以及獲業界普遍認可的貸款市場協會(LMA)綠色貸款原則，經由最嚴格的標準確保「綠色」資金完全投入到「綠色」投資中。

此外，資誠聯合會計師事務所將作為第三方機構監督滙豐集團的永續投資架構，而滙豐台灣將定期提供資金使用報告以確認款項用作綠色之途。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直說明，越來越多的企業瞭解到友善環境和永續發展的重要性，並希望將其投資組合導向對環境或社會有正面影響的金融解决方案，因此各類綠色創新金融產品不斷興起，提供企業一個重新審視融資業務的機會。

綠色存款是現金管理類創新産品的其中一項，其目的在將存款端和貸款端兩方的需求進行匹配，一方面可以為企業提供便捷的方式參與綠色金融，另一方面也爲有融資需求的綠色項目提供更多市場化資金。

滙豐台灣強調，現今永續性發展不再是降低傷害，而是做得更多；推動綠色金融既是銀行應盡的社會責任，同時也為企業帶來新的綠色機遇，很多企業都希望能有更多機會參與其中。

綠色存款的運作形式與一般存款無異，其優點為穩定的本金及可以預測的回報，適合於傾向利用現金投資在環境項目而非證券市場的企業客戶，綠色存款更有其實質意義，除了能夠協助企業將永續元素融入現金管理業務中，更可進一步讓企業在低碳經濟轉型中達到更佳的ESG表現。