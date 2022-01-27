阿嬤吃錢都火鍋，全家5口都染疫，再燒桃園加貝爾幼兒園。（陳夢茹攝）

今增21例本土，分別是桃園13例、高雄8例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天變化較大的是桃園錢都火鍋餐廳群聚的部分，原本已經有5人（大湳市場母女、孕婦、2客人）確診，經疫調發現，一名阿嬤（案18631）也曾在當天去用餐，回家以後傳給一家五口，因此幼兒園的傳播鏈與錢都火鍋店「串起來」了。

陳時中表示，桃園加貝爾幼兒園經衛生所註記後發現與錢都火鍋店有關。一名阿嬤（案18631）曾在同一天去該餐廳用餐，回家以後傳給先生、女兒與孫子（案18633與案18630），其中案18630為加貝爾幼兒園學生。因此原本兩條感染源不明的傳染鏈合併為一個，希望能及早釐清感染源。另桃園昨增3起零星個案，關聯仍在進行疫調中。

至於宜蘭礁溪飯店群聚，初步基因定序案18443、員工基因序列一制。案18495延伸的案18521同學聚餐，今採檢又發現案18521的家人（案18636）確診，但因為是家人，且目前地址註記在桃園，所以該案列在桃園。

高雄港新增的8名確診，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這8個案例都能和先前個案連結，包含職場、家人與工作上的接觸者，沒有新增不明感染源個案。

先前有學生確診參加學測（案18492）的部分，羅一鈞表示，，參加學測匡列人員包含同考場的學生以及監考老師、同校學生及周圍用餐的相關接觸者221人，目前採檢結果都是陰性，122人列居家隔離，99人列自主健康管理。

至於海科大學生（案18309），目前學校採檢235人，擴大採檢185人，最後這420人的採檢結果都是陰性，235人列為居家隔離，185人列為自主健康管理。