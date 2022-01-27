楊鎮浯縣長(左3)與高雄市浯江同鄉會黃根寶理事長(左2)、高雄市金門同鄉會陳德順理事長(右2)參加首航儀式。（金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長在高雄機場與報到旅客開心打招呼。（金門縣府觀光處提供）

兩位年輕旅客從台北南下高雄搭乘首航班機，開心與楊鎮浯縣長(中)合影。（金門縣府觀光處提供）

華信航空新闢高金線今天首航，金門縣長楊鎮浯率團跨海見證台金航空史再寫新紀錄，期待這條新航線讓旅台鄉親往返更加便捷，也為金門觀光旅遊帶來新動力。

華信高金線首航由機型ATR客機滿載70名旅客在8：20從高雄起飛，9：15到達金門航空站，現場舉行灑水儀式。楊鎮浯縣長與高雄市金門同鄉會會理事長陳德順、高雄市浯江同鄉會理事長黃根寶等人應邀祝福順利圓滿。

縣府表示，空運為金門對台交通唯一途徑，2019年底遠航無預警停飛，高金線運能減少直接衝擊南部鄉親及旅客往來，期間縣府不斷努力爭取，此次華信新闢高金航線，將為未來疏運增加運能，也為地區觀光注入一股活水。

華信航空表示，高金線初期規畫每天往返2班， 08：15、15：55由高雄小港機場起飛前往金門；10：10、17：50由金門起飛前往高雄。目前已對外開放訂位。旅客可利用華信航空客服專線412-8008(手機＋02)、華信網站或華信APP訂位購票，也可透過統一、全家超商訂位購買華信航空高雄-金門機票。未來將視市場運能需要，機動放大機型和增加班次，提供金門航線充裕的航班及座位數。

另為回饋新航線旅客，華信航空特別推出開航雙重優惠，2022年3月31日前，購買並搭乘華信航空高雄-金門航班就享有網路優惠價，離島居民單程只要新台幣1300元起；並自1月27日至3月31日止共9周時間，周周抽出1位幸運旅客可獲得高雄-金門免費機票一張。