時報金犢獎跨越三十年，頒獎典禮特邀請三十年來對金犢獎有重大貢獻的功臣，攜手學界業界，共同搭建產學合作體系，強化產官學合作交流，促進學生實戰經驗、加值人生歷練、鞏固就業能力、完善人才供給。

業界先進為金犢獎提供了專業知識，從金犢獎創始之初，承蒙業界許多資深專家一路支持，一路向國際舞台邁進，透過專業領域拓展師生視野，使金犢獎在全球青年創意界具有舉足輕重地位，讓許多金犢學子得以從中學習如何為產業、社會創造價值，隆重邀請金犢獎前主席暨台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、金犢獎前主席張金石、台北市廣告代理商業同業公會理事長鄧博文、台灣廣告主協會顧問張百清、BBDO黃禾國際廣告營運董事何清輝、台灣邁肯行銷傳播董事長暨執行長張志浩、田十電子商務公司董事長張樂山上台接受頒獎，並由旺旺集團副董事長周錫瑋頒發獎項。

創意是一門好生意，如何讓好的創意進入生活，並且讓大眾認可其獨特的價值，便仰賴多年的經驗及不斷突破的精神。時報金犢獎參賽學生皆向業界大師看齊，學習對於創意的堅持與熱愛，以及勇於面對困難與挑戰的精神，邀請電通mb SPAT創意長詹朝棟、偉門智威WundermanThompsonTaipei首席創意長常一飛、6636創意公司總經理紀淵字、北士設計負責人唐聖瀚、dothink2C數位行銷公司董事長張怡琪、東方線上執行長蔡鴻賢上台接受頒獎，由旺旺集團副董事長周錫瑋頒發獎項。

最佳貢獻獎頒獎畫面，左起：蔡鴻賢、張怡琪、唐聖瀚、周錫瑋、紀淵字、常一飛、詹朝棟。(圖/時報獎執委會提供)

時報金犢獎從創始之初，就受老師們的熱烈響應，帶著對教育的熱忱與金犢走過三十年，特別感謝一路耕耘相伴的老師們，帶著學生從做中學、學中做，促進學生思考、跳脫窠臼並與業界接軌，造就今日金犢學子桃李滿天下，特邀請金犢獎前主席張金石頒發獎項予亞洲大學視覺傳達設計學系講座教授林磐聳、義守大學榮譽校長傅勝利、醒吾科技大學校長陳義文、東方設計大學講座教授吳淑明、國立高雄科技大學文化創意產業系教授翟治平、中國文化大學廣告系創系者兼任副教授羅文坤。

最佳貢獻獎頒獎畫面，左起：張金石、翟治平、吳淑明、陳義文、傅勝利、林磐聳、羅文坤。(圖/時報獎執委會提供)

時報金犢獎是以實戰教學為主的青年創意獎項，對此老師也積極投入，使學生於在學期間便能夠培養足夠的競爭力，促進視野國際化、產業化，做出許多具代表性的優秀創意作品，提升台灣競爭力，特此頒發金犢三十最佳貢獻獎予國立台灣師範大學教授施令紅、輔仁大學藝術學院院長馮冠超、亞洲大學視覺傳達設計學系講座教授李新富、國立臺中科技大學商業設計系兼任副教授詹玉艷、國立臺中科技大學商業設計系副教授邱順應、國立雲林科技大學視傳系教授兼推廣教育中心主任廖志忠、銘傳大學商業設計學系副教授方菁容、亞洲大學視覺傳達設計系助理教授黃淑英、台南應用科技大學視覺傳達設計系講師王冠棋、世新大學公共關係暨廣告學系助理教授杜雅雯、樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源、佛光大學產品與媒體設計學系助理教授羅光志、景文科技大學視覺傳達設計系副教授兼系主任蔡進興、復興商工副校長陳效宗、復興商工廣告設計科專任教師江耀順、泰北高中設計群專任教師洪敬惠、臺北市士林高級商業職業學校廣告設計科專任教師呂靜修上台接受頒獎，並邀請金犢獎前主席暨台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘及金犢獎前主席張金石頒發獎項。

最佳貢獻獎頒獎畫面，左起：張金石、邱順應、詹玉艷、李新富、馮冠超、施令紅。(圖/時報獎執委會提供)

最佳貢獻獎頒獎畫面，左起：鄭家鐘、黃慶源、杜雅雯、王冠棋、黃淑英、方菁容、廖志忠。(圖/時報獎執委會提供)