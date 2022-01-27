小米於全球市場發表Redmi Note 11系列，以Redmi Note 11 Pro 5G、Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 11S及Redmi Note 11共4款系列新機，分別採用高通、聯發科(2454)處理器，售價橫跨179~379元美金(折合新台幣4879~10543元)，提供不同需求市場，也將自1月、2月陸續在全球市場販售。

小米Redmi Note 11系列最高擁有120Hz螢幕更新率與最高360Hz觸控採樣率，該系列螢幕尺寸分別為6.67吋和6.43吋，配備DCI-P3廣色域的FHD+ AMOLED打孔螢幕，提供更鮮豔的色彩和細節，同時螢幕亮度最高提供1200 nits，以確保即使強光下，螢幕顯示仍清晰可見。

Redmi Note 11 Pro 5G全面升級，搭載最新一代的八核心高通Snapdragon695行動平台，採用旗艦級6nm技術和高達2.2GHz的時脈速度，可提供強大的5G連接性和處理性能；Redmi Note 11 Pro和Redmi Note 11S搭載聯發科Helio G96八核心行動平台，以高達8GB的?RAM以迎擊生活中各項速度的挑戰；另外，Redmi Note 11搭載高通Snapdragon 680行動平台，採用旗艦級6nm工藝打造，在提供卓越性能的同時，還相對節省電力耗損。

此外，Redmi Note 11系列四款新機均配備5000mAh大容量電池，除了超大的電池容量之外，Redmi Note 11 Pro 5G和Redmi Note 11 Pro，更支援小米旗艦級67W有線快充，僅需15分鐘即可充滿50%的電池；而Redmi Note 11S和Redmi Note 11擁有33W Pro有線快充，只需1小時左右即可充電至100%。

Redmi Note 11 Pro 5G提供石墨灰、極地白與海洋藍三種顏色供選擇，售價6GB+64GB售價為美金329元、6GB+128GB售價為美金349元及8GB+128GB售價為美金379元；將於2月起於全球各市場陸續上市。

Redmi Note 11 Pro提供石墨灰、極地白與星空藍三種顏色供選擇，6GB+64GB售價為美金299元、6GB+128GB售價為美金329元及8GB+128GB售價為美金349元；將於2月起於全球各市場陸續上市。

Redmi Note 11S提供石墨灰、暮光藍與珍珠白三種顏色供選擇，6GB+64GB售價為美金249元、6GB+128GB售價為美金279元及8GB+128GB售價為美金299元；將於1月底起於全球各市場陸續上市。

Redmi Note 11提供石墨灰、暮光藍與星空藍三種顏色供選擇，4GB+64GB售價為美金179元、4GB+128GB售價為美金199元及6GB+128GB售價為美金229元；將於1月底起於全球各市場陸續上市。