華航今天召開董事臨時會，通過新購4架波音777F貨機，預計2023年開始交付。華航2020年起陸續引進6架777F貨機，加上新訂購的4架，未來777F貨機規模將達10架。華航在貨運市場擴充777F貨機機隊，搭配全球最大的747F貨機機隊，為華航強大的貨運運能再添動力。

華航是目前全球排名第五大的航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續規畫機隊引進計畫。自2020年12月起陸續引進6架777F貨機，目前已交付3架，2022年預計再交付2架、2023年交付1架；本次新購買的4架777F貨機將於2023年開始陸續到位，2024年交付完畢。

777F貨機為雙發動機全貨機，具備節油高效能的優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

疫情期間因應貨運市場蓬勃發展，華航發揮18架747F及3架777F貨機最大運能，搭配客機腹艙載貨，2021年貨運收入屢創歷史新高，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運營收達154億元、貨運收入連續5個月破百億元，及全年貨運營收一舉突破千億元等，預期新貨機陸續交付後，將再添營運動能。