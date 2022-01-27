財政部針對與台新金(2887)就彰銀經營權爭議之調解事件，發出五點聲明，表示該案目前正遵循最高法院調解程序，和解條件如價格、數量等均未定案，且在調解過程中，呼籲雙方勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解。

媒體報導財政部與台新金控和解一案，財政部說明如下：

一、關於財政部與台新金控就彰銀經營權之爭議案，原繫屬於最高法院審理中，嗣依最高法院建議，雙方同意由最高法院進行調解。

二、台新金控於一定期間內釋出全數彰銀股權，係該公司對金融監督管理委員會承諾事項，原應由台新金控履行該承諾，並非財政部之義務，惟財政部為促成調解成立，乃基於協助立場，積極洽商潛在買方承接台新金控轉讓之彰銀股權，並就承受價格及數量等，研提務實可行方案，期達成調解，解決雙方長期之爭議，已充分展現財政部之善意及努力。

三、財政部表示，調解過程均尊重調解委員之職權行使，秉最大誠意及善意，遵照其指示，積極研提可行方案，惟和解條件如價格、數量等，仍宜符合交易實務、市場行情，並考量潛在買方承接能量，以公平、合理，且可受公評之條件辦理。

四、有關報載調解雙方達成多數共識，及所謂執政高層希望儘快和解落幕，因此財政部有壓力一節，財政部說明，目前該案仍在最高法院調解中，財政部未感受到任何壓力，關於報載的價格和數量，並未定案，財政部願意在調解委員下秉持善意協助台新金控釋股，但最後仍要考量潛在投資人意願辦理。

五、財政部呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解，且建議台新金控仍需履行其對金管會承諾，方有機會促成本案圓滿落幕。