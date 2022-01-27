中華航空今日召開董事會臨時會，通過新購4架波音777F貨機，預計自2023年開始交付。華航表示，公司2020年起陸續引進6架777F貨機，加上新訂購的4架，未來777F貨機規模將達10架，搭配現有的747F貨機機隊，為華航貨運運能再添動力。

華航現為全球排名第5大的航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續擘劃機隊引進計畫，提升營運效益。

華航2020年12月起陸續引進6架777F貨機，目前已交付3架，2022年預計再交付2架、2023年交付1架；本次新購買的4架777F貨機也將於2023年開始陸續到位，2024年交付完畢。

777F貨機為雙發動機全貨機，具備節油高效能的優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

疫情期間因應貨運市場蓬勃發展，華航發揮18架747F及3架777F貨機最大運能，搭配客機腹艙載貨，締造貨運佳績，2021年貨運營收突破1000億元等，預期新貨機陸續交付後，將再添營運動能，搶攻全球商機。