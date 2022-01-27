新課綱首屆大學學測日前落幕，其中，數學A考題遭批題目困難，重挫考生信心，全國教師會24日指出，若學測妄想以艱澀數學來篩選學生，恐將揠苗助長。對此，資深媒體人趙少康則認為，大考中心不長進，出題目像打擺子不如廢了，且如果在古代這樣惡整考生，一定會被皇帝下令推出去斬首示眾，以息眾考生之怒。

趙少康今（27日）在臉書發文表示，台灣的大考中心是學美國SAT設立的，但是SAT有充足的題庫，每次考試難易平均，所以不怕你考幾次，程度相同的考試結果應該差不多，但台灣的大考中心，出題像月亮，初一、十五不一樣，一下子難一下子容易，前年數學出得太容易，沒有鑑別度，害得大考中心主任張茂桂下台，今年又出得特別難，也沒有鑑別度，太難太容易都不是好的題目。

趙少康認為，大考中心應該與時俱進，不可變成一個老大的官僚機構，大考中心有責任清楚告訴全國高中學生老師及家長，出題的標準和規則，而不是像現在這樣，題目到底出得好不好，直到考試沒有人知道，但到考試時題目出得不好也來不及了，一點補救的辦法都沒有，這不是拿考生的前途開玩笑嗎？趙直言，大考中心出題沒有穩定度，是多年來一直存在的問題，外界怎麼批判都改不了，如此的大考中心，有還不如沒有，乾脆廢了，才是考生之福。

趙少康稱，台灣一向是考試領導教學，學測出什麼樣的題目，高中就朝什麼樣的方向教學，考題難易度像打擺子這樣變來變去，讓老師難教學、學生難準備，真是造孽，如果在古代這樣惡整考生，一定會被皇帝下令推出去斬首示眾，以息眾考生之怒。