21歲藝人歐陽娜娜頂著星二代勇闖演藝圈，因發表過敏感的政治立場以及把事業重心放在大陸，話題性不斷。眼看農曆春節即將來臨，已快2年沒回家的歐陽娜娜，最近搭著飛機抵達台北，機場穿搭卻意外受到熱議。

歐陽娜娜因工作人幾乎都在大陸，24日她現身上海機場，準備飛回台灣，被拍下一組機場時尚穿搭照，畫面中，歐陽娜娜戴著鴨舌帽，身穿休閒外套和直筒牛仔褲，揹著貴重的白色愛馬仕包，整體寬鬆的街頭風格，確實像她私下熱愛的穿搭。

歐陽娜娜的機場穿搭正負兩評。(圖/微博)

只不過，歐陽娜娜腳下踩的洞洞鞋，評價正反兩極，原來這是她跟Crocs推出的聯名鞋款，上面有很多貓咪掛飾、彩色的串珠和音符等圖案，很有俏皮的少女風格，喜歡的網友紛紛留言讚美：「啊哈，這鞋子太可愛了」、「喜歡這萌萌的設計」、「真的很特別」，但也有網友不買單，留言吐槽：「大淘寶大把這種，還用設計？」、「評論區是……water軍……嗎」、「我見過把這鞋穿好看的只有楊冪」、「是我不敢穿出門。」

歐陽娜娜的洞洞鞋，被不少網友嫌棄，但也有人誇可愛。(圖/微博@歐陽娜娜)

大陸網友對於歐陽娜娜機場穿搭的評論。(圖/微博)

距離上次歐陽娜娜回台灣，已是2020年4月的事情，疑似因躲避疫情而回到台北，同屋的還有姊姊歐陽妮妮。當時她還在Vlog罕曝光房間，強調：「這間房間我只是暫時回來住嘛，我之後還是可能會回北京，或者是去別的地方」、「等於說我走了之後，這個房間還是會歸回原樣」，讓不少台灣網友看得礙眼，怒酸歐陽娜娜應該去大陸，不該回來「避難」。