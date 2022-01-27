中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為11例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（14例）、印度（3例）、越南、印尼、英國及法國（各2例）、衣索比亞、坦尚尼亞、新加坡、土耳其、菲律賓、南非、芬蘭、日本（各1例）移入；另10例調查中。入境日介於去（2021）年5月2日至今（2022）年1月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5581517例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5562679例排除），其中18566例確診，分別為3518例境外移入，14994例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案18418，再次採檢為陰性，改判排除），累計123例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。