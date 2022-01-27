農曆新年即將到來，不少人關心虎年運勢，有些生肖不但旺自己的財運，甚至還有旺夫運。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，虎年能旺夫的5個生肖女，丈夫未來若想投資，可以先與妻子商量，她們建議的投資標的都會賺錢。

第5名、生肖鼠

屬鼠女一到虎年就很有旺夫運，老公若有投資打算，可以與妻子討論，她們推薦的投資標的都會賺錢，甚至還可以幫助老公財庫止跌回升。

第4名、生肖羊

屬羊女平時多幫丈夫加油與鼓勵，能夠提振士氣，虎年績效就會相當不錯，財運不斷好轉，老公若是有轉職的打算，屬羊女也可以提供意見與分析，說不定會幫老公找到不錯的工作職務。

第3名、生肖雞

屬雞女在虎年會變得特別迷人，越來越受到丈夫的疼愛，夫妻感情好使財運跟著攀升，此外，她們不只有旺夫運，而且桃花運也非常好，能夠發揮魅力去獲取財富，越賺越多錢，屬雞女的好運能讓自己與老公旺一整年。

第2名、生肖狗

屬狗女偏財運很強，而且很有抽獎運，尾牙時一定能抽到不錯的獎項，因此老公抽獎或尾牙可以帶著她們去，藉由屬狗女的好手氣幫助老公中大獎，不過另一半若愛花錢，建議要幫忙管理財務，因為屬狗女在虎年時不只財運旺，而且還有守財能力，能將金錢聚沙成塔，積少成多。

第1名、生肖牛

屬牛女的丈夫若想投資房地產，可以請妻子幫忙殺價，她們能談到非常划算的價格，如果身邊有多餘的資金想要換屋，還能夠買到增值的房子，此外，她們的外出運也非常好，建議屬牛女連假時可以選擇到老街或離島旅遊，旅途中會有意外的收穫。