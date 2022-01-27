臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO

戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』將於 1/29(六)再次推出高額現金活動『霸主

攻城戰』，邀請新玩家由新伺服器 S13 開始發展，建立自己的霸業與軍團成員們

共同爭奪第一軍團之名。活動總獎金更是高達 200 萬新台幣，想參與的玩家務必

開始呼朋引伴、召集你的最佳戰友！

●霸主攻城戰介紹

【舉辦期間】

2022/1/29(六)10:00 ～ 2022/2/28(一)23:59

【活動辦法】

活動限定 S13 伺服器，以「軍團」為單位進行全地圖攻城戰獲取佔領積分，分數

愈高能獲得更豐厚獎勵。

【佔領積分計算方式】

以活動結束時刻所擁有的都市計算，佔領 C 階級都市 2 分，佔領 B 階級都市 3

分，佔領 A 階級都市 4 分，佔領 S 階級都市 5 分，佔領 SS 階級都市 6 分（萬一

同分以高階級都市數量勝出）。

【獎勵內容】

第一名 1,000,000 新台幣

第二名 600,000 新台幣

第三名 400,000 新台幣

第四～十名 特別獎勵(每位玩家)

※ 以上獎勵以軍團為單位發放。

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 日本株式會社光榮特庫摩遊戲保留活動修改與更動之權利。