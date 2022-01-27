第21期開放第3劑疫苗預約，將於今天下午4點截止，共提供152萬個名額，截至目前已有116萬人預約。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前4種疫苗都還有名額，莫德納2.4萬、BNT有26.8萬、高端4.6萬、AZ則有1.9萬，請大家盡速預約。

第21期4種疫苗中，以莫德納最受青睞，已有67.3萬人預約，僅剩2.4萬個名額，預約率已達96.6％。莊人祥說明，新北和桃園各剩6000個名額，南投8000個，屏東1300個，有需要的民眾可趕快上網預約。

至於BNT目前共40.5萬人預約，預約率約6成，還有26.8萬個名額；高端已預約7.9萬劑，預約率63.09％，還有4.6萬個名額；AZ已預約7.9萬人，剩1.9萬個名額。

近來國內民眾打疫苗非常踴躍，指揮官陳時中表示，連續幾天疫苗接種都突破單日30萬劑，昨天（26）共接種32萬1907劑，目前疫苗涵蓋率第1劑81.48％、第2劑74.22％，第3劑接種率也突破2成，為20.37％。