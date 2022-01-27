外媒近日報導，美方或以中方防疫政策為由，允許部分駐華外交官撤離。美國駐華大使館1月26日在官方微博上發文說：「大家可能看到一些報道和社交媒體討論，但是美國駐華使團的運行狀況並未發生改變。我們一如既往地歡迎大家關注美國駐華大使館網站和我們的社交媒體賬號，獲取準確及時的信息。 」

1月26日當天早些時候，在中國外交部的記者會上，相關問題也被問到。塔斯社記者問：「據路透社報導，美國駐華使館正等待本國政府『授權』允許部分館員和家屬『撤離』回國，原因是中方採取的疫情防控措施過於嚴格。中方有何回應？」

對此，發言人趙立堅回應說：「中國疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，也很好保護了外國在華人士。中國防疫措施符合《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。中國目前無疑是世界上最安全的國家。從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說。」

趙立堅還說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿。希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員「授權撤離」問題。