家長投訴說，她去年發現孩子回家額頭有瘀青的傷痕，教保員卻辯稱是上廁所開門時，沒注意孩子在門口不小心撞傷頭部。（立委張廖萬堅提供）

家長發現孩子的背部，留下明顯被老師打的「手印」。（立委張廖萬堅提供）

家長發現孩子的手臂被老師施暴後留下的瘀傷。（立委張廖萬堅提供）

家長泣訴孩子被打，卻沒有能力來保護孩子。（立委張廖萬堅提供）

台中麗喆幼兒園老師被控暴力管教 吃飯太慢遭摑巴掌、拖廁所施暴

台中市麗喆雙語中小學附設幼兒園，27日被家長指控幼兒園陳姓教保員暴力對待多名學童，長達近1年的不當暴力管教。立委張廖萬堅與7位家長舉行記者會控訴校方處理不當，讓孩子蒙上暴力恐懼陰霾中。麗喆中小學副校長陳瓊珠說，經調查陳姓老師承認確實不當管教，並寫悔過書，依校規處置已於25日對該位老師停止所有職務，並經教評會通過予以解聘。

立委張廖萬堅與市議員林祈烽、張耀中等，今天陪同7位家長開記者會，控訴麗喆雙語中小學附設幼兒園中班陳姓教保員，看幼兒平常吃太慢、不午睡等，常當同儕面前摑耳光，甚至拖到廁所內施暴，並騙班上學童說她有「小眼睛」跟著小朋友回家，讓小孩子活在恐懼中，回家不敢跟爸媽說實話，威脅孩子回家公然撒謊。

王小姐說，她的孩子是開學時少數沒有哭著上學的孩子，去年3月被摑巴掌後來畏懼上學，被老師及主任拖著進學校，經與孩子懇談後才說他被老師打，嚇得不敢上學；因校方不承認她才向社會局投訴；社會局與其他被打的孩子家長連絡，因家長怕孩子被貼標籤都不敢說實話。

王小姐泣訴指出，「我的小孩被打卻沒有能力保護他！」經主任與小孩一對一心談後，說孩子有被打、老師也道歉！校方對她承認，卻對其他家長說老師未打小孩，家長群組中其他家長卻說她在攻擊老師，甚至串連寫信給校長說要挺老師，身為家長反遭其他家長「霸凌」。

譚小姐與謝小姐泣訴說出，去年就發現孩子回家額頭有瘀青的傷痕，孩子第一時間說是老師打，但教保員卻辯稱是上廁所開門時，沒注意孩子在門口不小心撞傷頭部。小孩回家嘴角有傷痕說是被老師打，教保員卻說是指不小心被指甲所畫傷，孩子急忙改口說「不是老師打的」。

林祈烽、張耀中抨擊說，教育局不應再息事寧人，該班20名孩童有一半家長站出來指控教保員施暴並出具驗傷單，但校方卻只通報1人；教育局兩天來看不到有任何作為，昨天仍看到該名陳姓教保員在校園出入，教育局在農曆年前就須查清楚，以免孩子終日生活恐慌陰霾中。

副校長陳瓊珠說，該中班幼兒園因小孩吐而哭鬧老師動手體罰孩子，施以不當管教。校方獲知後即以電話告知陳姓老師了解此一事件發生原委。25日該班多位家長到校了解事情發生狀況及園方處理情形。園方經過了解，陳姓老師承認確實有此事實並寫悔過書，園方依校規處置，25日即對該位陳姓老師停止所有職務，並經教評會通過予以解聘。

校方強調，已安排另位老師接手該班同時啟動輔導機制，由專業輔導老師為孩子進行心理輔導。園方已立即對全體教職員召開會議，重申對老師不當管教相關懲處規範，並宣導零霸凌、零體罰，對於體罰孩子的老師是零容忍。園方將加強教師班級經營的理念，並加強巡堂機制；與家長保持通暢管道，隨時傾聽家長心聲。

教育局強調，該名陳姓教保員過去沒有不良的紀錄，教育局已組成專案小組深入調查中。

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