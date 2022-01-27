中市1名國中數學老師遭記「曠職」心生不滿，2020年3月間衝到辦公室對人事室主任瘋狂飆罵「三字經」、「五字經」，經主任提告，老師稱遭惡意攀咬曠職，一審依公然侮辱罪判拘役30日，得易科罰金。老師不服上訴，雖在二審時表示對自己蠢笨的行為深感懊悔，但仍否認公然侮辱，台中高分院日前判決駁回，全案維持原判定讞。

該名數學老師在3月5日收到校方發給他的曠職通知函，當日怒氣沖天的到學校人事室，對著人事室主任大聲飆罵「三字經」、「五字經」，甚至「臭俗辣假流氓」也飆出口，讓在場人士傻眼。

經校方緊急應變，當天下午即在人事室裝設監視錄影設備，沒想到，數學老師隔天上午10時許又來辱罵主任，言行被監視器全都錄。事後，主任向警方報案，並由5日在場老師具結作證。

數學老師到案坦承因被記曠職曾幾次去找主任理論，也發生過衝突，但否認公然侮辱，指稱沒有侮辱對方的意思，反擊是主任為報復而惡意攀咬他曠職；並辯稱，主任與老師們互動情緒管理不佳，監視錄影也無法證明他涉公然侮辱。

一審法官勘驗監視影像，認定數學老師以不屑、輕蔑言語斥罵，含鄙視及輕侮言語無誤罪證明確，且第一次辱罵後離開，本可藉時空轉換，沈澱思考尋求理性溝通解決，豈料，隔天竟又再度去辱罵，依公然侮辱罪判他拘役30日，老師不服提起上訴。

台中高分院審理期間，數學老師表示對自己蠢笨的行為深表懊悔，但質疑監視器影像不法，並聲請傳喚同事等10多人作證，指控主任亂記曠職、欺負老師；他遭人不實檢舉遲到早退、惡意延宕補休等，法官以與全案無重要關係而裁定駁回；認定一審認事用法及量刑妥適，數學老師犯後否認犯行，也未與對方達成和解，判決駁回，全案不得上訴。