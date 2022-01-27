立法院今天三讀通過《產業創新條例》部分條文修正，關於智慧機械抵減投資的租稅優惠，原本在去年底就到期，為促進智慧機械產業升級，三讀條文將投資抵減延長三年至2024年底。

朝野立委對於智慧機械投資抵減展延普遍沒意見，不過有些立委認為僅延長3年還太短，但財政部認為應維護財政紀律與稅制公平，延長3年較妥適。

民眾黨立委高虹安表示，樂見這次修法三讀通過，這次條文修正內，將資通安全也納入產創條例挹注，硬體製造設計與軟體整合也很重要，元宇宙跟人工智慧概念，這些技術在委員會也討論到，不應該只專注在產創條例的幾個項目內，應重視人工智慧與大數據的重要性，三讀只是起點，下次應納入人工智慧等，符合人工智慧島美名。

國民黨立委曾銘宗認為，延長三年還是太短，希望延長到五年，為鼓勵虛擬實境、擴張實境等都可納入產創條例，下次修法會強力主張放進來，符合科技發展趨勢。