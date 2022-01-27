世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)無緣本屆澳洲網球公開賽，因為在賽前他的簽證被撤銷，慘遭驅逐出境，而他目前仍未施打疫苗，所以後續的公開賽事能否順利參加都還有變數，不過據《法新社》今日報導，喬柯維奇將參加2月21日舉行的ATP500杜拜錦標賽。

#EJSports | #NovakDjokovic will be competing at the #DubaiOpen as the top seed in Men's singles as the UAE has not implemented a compulsory COVID vaccination policy 💉@DjokerNole pic.twitter.com/fHgLEGia5s — editorji (@editorji) January 27, 2022

ATP500杜拜錦標賽由阿拉伯聯合大公國(UAE)所舉辦，據媒體《Sportskeeda》報導，該國對要入境運動員無強制接種疫苗規定，若72小時內採檢呈陰性，就可以入境，所以這對遲遲不願接種疫苗的喬柯維奇來說是個好消息，若政策沒有出現太大改變，他將以此賽事開啟2022年。

喬柯維奇在離開澳洲後仍怒氣難消，他的律師團表示內部正在協商，準備以「虐待」為由向澳洲政府提出控告，並要求600萬美元(約台幣1.7億)高額賠償，此外最近與他合作多年的教練瓦伊達(Marian Vajda)也打破沉默發聲，怒斥澳洲政府的種種不公。

但喬柯維奇和澳洲的抗爭無關他後續生涯，他在整個2022年與未來賽事都有可能受不打疫苗所影響，前陣子紐約時報就明確指出，若喬科維奇依舊拒絕接種疫苗，今年可能會連續錯過大滿貫賽事，而法國當局也已表明，想參加法網(5月開打)的球員必須接種疫苗，所以球王的麻煩仍未結束。