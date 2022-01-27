北市餐廳內用加嚴？ 黃珊珊曝「已規劃2.5級警戒」擬春節上路

台灣本土連環爆，其中多條傳播鏈和餐廳有關，疫情指揮中心指揮官陳時中以各場合都可能出現疫情，暫不考慮禁內用或強制恢復隔板、梅花座。而台北市副市長黃珊珊今(27日)表示，北市的確有餐廳足跡，2、3級警戒有SOP，針對2.5級也規劃好了，明(28日)早上會討論，有狀況的話在春節期間會有新的做法。「2.5級警戒」也引發網友們熱烈討論，有人就說「2就2，3就3，這哪招，選舉考量嗎？」「確實很兩難」。

黃珊珊今早在里長座談前表示，餐廳內用部分我們還在討論，北市的確有餐廳足跡，其實台北市對於2、3級警戒都有SOP，針對2.5級也已經規劃好了，明天早上會討論，如果有狀況的話，會在春節期間有新的做法，讓大家依循，但還是一樣提高警覺不要過度恐慌。

相關新聞引發網友們熱議，其中在《LINE TODAY》有超過300則留言，不少人表示，「每次都是中央不敢，地方先做」、「想升也無法升，都指揮中心決定」、「政府不升3級，你們加嚴做就好，不用特地說2.5」、「猛耶！我都沒想到可以升小數點的」、「2.99999999級好了」、「該負責決定的指揮中心呢？」「2.5級？穿褲子穿一半的感覺」。但也有人猜測「或許是考量中央不升級，冒然升三級，恐中央不高興，所以先升2.5，看中央的反應」。