輝瑞抗新冠口服藥來了 張上淳曝適用對象

我國今取得首批輝瑞研發的新冠抗病毒藥物Paxlovid，今上午共到貨3200人份，衛福部長陳時中表示，我國藥物採購是以「有效」、「多樣性」為原則，且以目前國內的感染情形，購買2萬5千人份已算多。

針對今到貨的Paxlovid，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，經專家諮詢小組開會已制定出治療指引，建議使用對象為具重症風險因子，且未使用氧氣、發病5天的12歲以上民眾，體重必須高於40公斤。

重症風險因子則包含：65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、高血壓、慢性肺疾、BMI大於25，至於12至17歲青少年BMI要超過同齡85％、其他影響免疫功能疾病，或已知重症風險因子。

張上淳表示，我國是亞太地區第二個取得Paxlovid藥物的國家，此藥是蛋白酶抑制劑，類似治療愛滋病的藥物，必須提醒醫師，此藥可能會與其他藥物產生交互作用，範圍包含心臟血管、神經疾病用藥，因此民眾如有長期使用的藥物，治療時要告知主治醫師，由主治醫師進行臨床判斷。

張進一步指出，輝瑞藥物中的蛋白酶抑制劑，包含兩種成份，其中一種會影響肝臟酵素代謝能力，會讓很多其他藥物經由酵素代謝時受影響，因此如果非用不可，臨床醫師會調整藥物劑量因應，如果還是不容易做適當調整，因為現在還是很多病人會住醫院，用注射型的瑞德西韋也是一種治療方式，讓臨床端在這兩種藥物中做適當的選擇。

至於我國新冠藥物的採購規劃，陳時中指出，整體戰略是採「有效」、「多樣性」，由於現在全世界還有很多藥物在持續研發中，因此還是要密切注意其他藥廠的發展。

對於韓國採購抗病毒藥物是我國的數十倍，陳也解釋，買藥其實也要看病人有多少，疫情越多需要的人越多，當然也要買更多，但以我國目前的疫情狀況，其實備藥也算是多的。