客委會客發中心與國立歷史博物館共同簽署一項6年合作協定，首次聯合策展「花與花─客家看花與盤花特展」，從26日開始在苗栗縣銅鑼鄉客家文化館開展，未來將有更多學術研究透過與博物館的合作，也邀請民眾利用春節連假偕同親友到館玩味過新年。

國立歷史博物館先前即參與客家文化館內目前所展出的「川流不息–臺灣客家與日本國際展」暨「典藏客家-經典館藏常設展」，雙方接續合作「花與花─客家看花與盤花特展」，以史博館典藏的客家看花藏品為主軸，搭配多家藏品共同策劃展出，從精巧繁複的刺繡工藝，一探清代中晚期及日本時期代表台灣北部客家文化特色─「看花」，也同時展出南部六堆客庄供奉神明時的特有文化─「盤花」，藉由不同面向的客家文化，展現出客家文化兼容並蓄的可貴，提供民眾春節期間到館觀賞好展。

客發中心主任何金樑指出，史博館典藏文物豐富、多樣，涵蓋中國、台灣、原住民及海外文物等。「花與花─客家看花與盤花特展」是客發中心與史博館第1個合作展示，透過簽署6年合作協定，有效運用國家共同資源，共同推展學術研究、展示、典藏、文化教育推廣及文創品開發等業務，共享雙方學術、館藏等資源。

今年春節假期，客家文化館除推出多元豐富的展覽，以看花概念翻轉設計透明球花毯，精心規劃「靚靚看花情境」拍照區，供民眾打卡抽遊戲機。另外加碼以「春來迎客-食飽過新年」為主題，結合客家年節美食、客庄飲食文化等，設計8個主題活動，年節特輯「哈古吃播秀」手偶劇詼諧登場、「食來運轉抽福袋」透過團圓桌年菜轉盤及年菜刮刮樂抽得客家好物等大獎、「伯公巡庄送發財金」與神同行福氣到館參與擲三烏小遊戲GET發財金、「尋找神龍」館內拍照打卡送限量哈古圖樣餅乾。另有細人仔也愛玩的「貪食飽飽」互動關卡，如傳統遊戲跳格子、木頭人、彈珠台，結合趣味採買年菜、尋找年味等闖關獲得客庄建築彩瓷圖樣椪糖；年節走春還有適合親子共學的DIY體驗，「年味自己做桔醬」以及「看花刺繡DIY」，歡迎民眾偕同親友踴躍提前透過線上報名卡位。