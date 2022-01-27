春節連假將至，國道將湧現返鄉車流，交通部預估，南下初一至初三達最大交通量，北上則是初三至初五，國道一號、國道五號，將在特定時段進行匝道封閉、高承載管制。另外，1月29日至2月6日每日0至5時，國道全線暫停收費等措施；為鼓勵民眾搭乘國道客運返鄉，國道客運86條路線85折。

春節連假即將展開，交通部今在行政院會報告「春節連假疏運計畫」，行政院長蘇貞昌於會中提醒交通部，應及早預告易壅塞路段與時段，並提供替代路線及車況等資訊，以利民眾充分了解後隨時因應。

蘇貞昌也要求交通部督導的各疏運單位，清消比照三級警戒標準，體溫監測、實聯制都要執行到位。

春節大眾運輸疏運，國道持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

省道部分：台9線蘇花路廊蘇澳(南向)、蘇花改(雙向)、崇德(北向)路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施；台61線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉5處平面路口，提升西濱公路行車效率。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，春節期間疏運搭乘國道客運享有票價85折；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠。

高鐵則加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次。台鐵部分：全線加開各級列車總計423列次，加掛669列次，並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車、加開東線EMU3000型自強號及提供花東地區大專生票價優惠。