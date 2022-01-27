和康生（1783）日前拜訪慈濟醫院台東關山分院，致贈100劑非健保給付一劑型關節內注射劑，長效性可達6個月，大幅降低關節炎患者行動不便仍需舟車勞頓治療之苦，嘉惠台東偏遠低收入戶患者。

關山分院院長潘永謙表示，台東地形狹長，地貌多元，需要針劑治療的關節炎患者不在少數。然而醫療資源缺乏，使得原本即行動不便的患者還要承擔多趟舟車勞頓，方能藉由針劑注射療程舒緩疼痛病徵。感謝和康捐助樂節益玻尿酸針劑的善舉。

和康生陳敬亭總經理表示，此次捐贈關山分院的樂節益玻尿酸針劑，屬於六個月施打的長效型藥物，以和康生技獨家的ECHATM均衡交聯技術玻尿酸，能增加半衰期的時間，延緩玻尿酸的降解速度，故能延長注射治療週期達半年，該針劑已通過TFDA、歐盟CEP與美國DEM等國際最高醫材標準。

陳敬亭透露，除了原本的國際級醫材產品，和康生技也將推出更多元的關節保健產品，例如能在腸道內分泌玻尿酸的益生菌，經與台大醫院人體臨床測試，從關節炎受測患者之X光片顯示，其益生菌分泌之玻尿酸能有效緩釋關節炎疼痛病徵，以結合保健食品與醫材針劑內服外用組合，提升關節炎治療效率，讓更多因關節炎不良於行的朋友走向健康。