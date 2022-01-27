【愛傳媒簡秀枝專欄】《台北藝術園區-北美館擴建統包工程》招標公告，於1月25日公開上網，除了標金達新台幣52.34億元，引人矚目，工程也延年了1年餘，1800工作天，比起原來的1380天，足足多出420天，大大抒解了建築界的疑慮，可望為台灣二次美術館革命，正式邁出好的步伐，倍受期待！

這個資訊，也意味著台北市長柯文哲的重視，一切從善如流，在工期作了大幅調整，是對建築界極大善意的釋放，對台北市民渴望更完善藝文空間，以及兼顧圓山園區的公園綠地需要，令人喝采。

該標案，樓地板面積44576平方公尺，總經費為新台幣52.34億元，相較於正在興建中的台中綠美館總樓地板面積達5800餘平方公尺工程經費，近32億元，高雄美術館擴建案，不到新台幣3億元，可說非常優渥，必將成為各路建築菁英，百家爭鳴的目標。

同樣引起外界高度關注的中山北路破口問題，只要是統包團隊有更優於原來停車場動線方案，也可提出，但涉及環境影響評估時，應按照規定辦理，且不涉及契約價金，以及履約期限的調整。意思是說，必須在規定工期內完成，由費用由統包團隊自行支付。這樣的彈性條件，可望引發更多的設計創意，同時維護中山北路自日治時代以來，「敕使街道」或「御成街道」的歷史位階，全力避免破口出現。

至於影響建築團隊參與競標公平性與意願的「評審委員會」名單，也一併公布，洋洋灑灑的14位成員，普遍反映不差，有建築師認為，這組評審人 大致上是 很功能性的，除了幾位 藝術人之外 看不出這群評審人 有對於判斷「本案美術館之於台北市的重要性」，以及「其建築規劃設計內容 具有價值判斷能力」，略感憂心。

也是建築學者直接反應，名單還可以，建築專業少一些。果然，老北美館人就有3位吳光庭前館長、林平前館長，以及在北美館任職過，也出任台北Moca 館長、北藝大關渡美術館長、上海外灘美術館長以及C-Lab空總台灣當代文化實驗場執行長的賴香伶，以及現任的王俊傑館長，彷彿要為北美館的擴建案，作最內行的把關。

更有建築師從採購評審委員名單中，仔細作了如下分析：

一、委員1（李俊信）醫學工程背景較突兀，也許是「後防疫時代」考量，但不知道是否為此領域專家，極為少見，佔7%比重。

二、委員5（郭瓊瑩）丶10（彭文惠）為景觀背景，佔14%，本案基地為公園，佔比略低。

三、委員2（李咸亨）、3（高健章）、4（張大鵬）、6（陳水龍）是土木丶營建背景，佔29%，偏高。

四、委員13（李惠裕）、14（吳再欽）代辦機關代表，也為土木丶營建背景，佔比14%；與委員委員2（李咸亨）、3（高健章）、4（張大鵬）、6（陳水龍） 土木丶營建背景合計佔43%，明顯偏高，統包案評委過度工程導向，乃統包案忽視建築導向重要性的普遍迷思。

五、委員7（王俊雄）、8（吳光庭）建築背景，佔14%，明顯偏低。

六、委員9（林平）、11（賴香伶）、12（王俊傑）美術館背景，佔21%，相較於土木丶營建背景佔比，也顯偏低。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：政府電子採購網截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。