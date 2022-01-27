中警六分局因應「111年加強重要節日安全維護工作」，由員警戴上警察大頭娃娃頭套，於轄內觀光景點發送分局自製的「虎年交通宣導紅包袋」及老虎氣球，讓現場民眾誇讚充滿創意! (警方提供)

中警六分局因應「111年加強重要節日安全維護工作」，由員警戴上警察大頭娃娃頭套，於轄內觀光景點發送分局自製的「虎年交通宣導紅包袋」及老虎氣球，讓現場民眾誇讚充滿創意! (警方提供)

中警六分局因應「111年加強重要節日安全維護工作」，由員警戴上警察大頭娃娃頭套，於轄內觀光景點發送分局自製的「虎年交通宣導紅包袋」及老虎氣球，讓現場民眾誇讚充滿創意! (警方提供)

農曆春節到來！中警六分局因應「111年加強重要節日安全維護工作」，為了讓民眾感受年節氣氛並結合交(治)安宣導，昨日下午由員警戴上警察大頭娃娃頭套，於轄內觀光景點如大型百貨公司等處發送分局自製的「虎年交通宣導紅包袋」及老虎氣球，紅包袋上印有Q版老虎酒後駕車發生交通事故、行人停看聽的圖樣，提醒民眾春節飲宴聚會多，務必記得酒後不開車!將交通宣導和春節結合，讓現場民眾誇讚充滿創意!

警方指出，活動現場除警察大頭娃娃外，還有志工媽媽協助舉牌，發送紅包袋時順勢宣導「酒醉上道，危險就到」、「錢財不露白，165反詐騙」等交(治)安觀念，提醒現場民眾於春節期間飲酒後應找指定駕駛或搭乘大眾運輸，並注意自身錢財安全，現場民眾反應熱絡，搶著要拿紅包袋，直呼「波麗士好用心!紅包袋和氣球都好可愛!」

中警六分局長蔡元戎強調，春節假期為了讓民眾安心過年，警方宣導、執法雙管齊下，除加強人車潮眾多處交通疏導外，亦會加強事故防制、針對酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等重大交通違規加強稽查、取締，呼籲用路人應遵守交通規則，共同守護交通秩序及安全。

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