總統蔡英文22日出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，並在致詞中肯定故總統蔣經國的貢獻，引發民進黨部分人士強烈不滿。港媒評論指出，蔡會突然尊蔣有兩大可能性，第一是她本身的成長背景與從政歷程，本就與曾歷經威權打壓的美麗島、學運世代不同，行事風格向來與傳統民進黨人迥異；第二是她想為桃園市市長鄭文燦的接班鋪路，畢竟鄭形象較副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌中性，想在2024大選出線，勢必要走出一條不同的路。

香港媒體《中評社》26日評論分析，蔡英文是學者與技術官僚出身，家族也無反對運動背景，她是在國民黨執政時期受故總統李登輝賞識，才接觸政治，故她對蔣經國的認知，絕對不同於在反對運動中歷經滄桑，甚至曾坐牢的傳統民進黨人。

評論指出，蔡英文剛擔任民進黨主席時，許多行事風格與傳統民進黨人截然不同，其性格甚至常被認為更像國民黨人。被外界視為蔡文膽的總統府前副秘書長姚人多發「千字文」，質疑蔡「有時候紀念蔣經國，有時候紀念鄭南榕」，但從蔡用藍營出身的李大維擔任總統府秘書長、馮世寬擔任退輔會主委，就可見蔡的思維，故即便她紀念蔣經國又紀念鄭南榕，也並不突兀。

評論認為，蔡英文在前往蔣經國圖書館開幕致詞前，就已預知此舉將會引發的爭議，以及親近幕僚、黨內人士的不滿，但她仍執意那麼做，首先是她已來到第二任期無連任壓力，想顯露出她真實的意念以尋求歷史定位，其次是她想為民進黨開拓不同光譜的支持者，幫未來的繼任者鋪路。畢竟被視為「綠營太子」的鄭文燦，形象比賴清德、蘇貞昌獨派的色彩中性許多，鄭必須走出一條屬於自己的路，才能在2024大選中出線，這可能是蔡肯定蔣經國貢獻的目的。